Кардиолог Палеев назвал неочевидные признаки проблем с сердцем | 360°

Здоровье 09 ноября 2022, 14:48 Кардиолог Палеев назвал неочевидные признаки проблем с сердцем Кардиолог Палеев: отеки ног и быстрая усталость могут быть симптомами проблем с сердцем

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Кардиолог Филипп Палеев рассказал, что на проблемы с сердцем могут указывать неочевидные симптомы. Один из них — быстрая усталость после привычной физической нагрузки, сообщила «Газета.ru».

«Если раньше вы могли спокойно подняться на пятый этаж, а теперь вы поднимаетесь на третий и останавливаетесь, чтобы передохнуть, это, определенно, повод насторожиться», — уточнил врач.

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По данным газеты «Известия», еще одним признаком являются отеки ног. Врач отметил, что этот признак менее специфический, но также может говорить о проблемах с сердцем.

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Также о них свидетельствует «болезнь витрин», сообщил сайт «Свободная пресса». Она указывает на атеросклероз нижних конечностей. В таком случае ноги начинают болеть и человек часто останавливается и делает вид, будто рассматривает витрины.