Кардиолог Орлов призвал поднимать настроение в холодное время года при помощи спорта | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 18:32 Поделиться Telegram

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Viber Кардиолог Орлов призвал поднимать настроение в холодное время года при помощи спорта

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Кардиолог Олег Орлов рассказал, что физические нагрузки — лучшее средство для поднятия настроения в холодное время года, когда световой день уменьшается. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Также он предупредил, что не стоит бороться со стрессом при помощи сладостей. Они способствуют выработке серотонина, но злоупотребление такими продуктами негативно влияет на организм.

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Лучше всего заниматься спортом, уточнил врач. Он добавил, что к этому вопросу также важно подходить без фанатизма, иначе вреда будет больше, чем пользы.

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