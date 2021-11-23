Кардиолог опроверг мифы о вреде вина, кофе и шоколада

Кардиолог Томас Люшер рассказал, что вино, кофе и шоколад не так вредны, как это считается. Об этом сообщило издание Vse42.ru.

По данным сайта «Дни.ру», он пояснил, что вино в небольших количествах не полезно, но и не вредно. Кофе полезен, если выпивать не больше четырех чашек.

Темный шоколад также полезен за счет маленького количества сахара и жиров, а вот белый, наоборот, вреден.