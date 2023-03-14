Здоровье 14 марта 2023, 18:25 Кардиолог Ольга Савонина объяснила, почему полные люди проще переносят химиотерапию

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Люди с лишним весом легче переносят химиотерапию при лечении онкологических заболеваний. Об этом Lenta.ru рассказала кардиолог Ольга Савонина.

Дело в том, что у полных людей активнее и в большем количестве вырабатывается гормон грелин, который мешает развиться сердечной недостаточности. Также важные для иммунитета Т-лимфоциты проще размножаются при большом количестве жировой ткани.

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Как добавило ИА Nation News, по этим причинам люди с лишним весом испытывают на себе меньше побочных эффектов от химиотерапии.

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