Кардиолог Ольга Молчанова объяснила плохое самочувствие при резкой смене погоды

Кардиолог Ольга Молчанова рассказала, почему люди плохо себя чувствуют при резкой смене погоды. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она отметила, что у этого явления нет прямой взаимосвязи с перепадами давления,

«При различных хронических заболеваниях, сидячем образе жизни, стрессах у людей страдают кровеносные сосуды: нарушается их тонус, „гормон стресса“ кортизол вызывает спазмы», — пояснила Молчанова.

Она добавила, что в последнее время на плохое самочувствие стали жаловаться даже те, кто от метеозависимости никогда не страдал. Врач объяснила, что у многих нестабильная погода совпала со стрессом и, в некоторых случаях, с последствиями коронавируса.