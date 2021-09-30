Кардиолог объяснила, как избежать проблем с сердцем

Кардиолог Елена Володина посоветовала вести здоровый образ жизни, чтобы избежать проблем с сердцем. Специалиста процитировало ИА «Пенза-Пресс».

«Это физические нагрузки, которые комфортны для пациента, но при это тренируют сердце и сосуды. Обязательно питание должно быть сбалансировано, должно быть соотношение белков, жиров и углеводов 30-20 и остальное уходит на углеводы», — уточнила врач.

Ее коллега Юрий Серебрянский объяснил, почему у человека возникают сердечно-сосудистые заболевания.

«Среди заболевания сердца частыми являются воспалительные заболевания, то есть, миокардиты самой разной природы. Но миокардиты нередко возникают и являются осложнением носо- и ротоглотки: это хронические и острые тонзиллиты, а также дифтерия», — обратил внимание кардиолог.

Отмечается, что они возникают на фоне воспалительных заболеваний или алкогольного поражения сердца. Другая причина заключается в сбое в работе щитовидной железы и ее поражение аутоиммунными воспалениями.