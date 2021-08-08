Кардиолог объяснил порядок действий при постковидном синдроме

Люди, страдающие постковидным синдромом, должны внимательно следить за своим состоянием. Нужно консультироваться с врачами и время от времени сдавать необходимые анализы. Такой совет в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова.

«Диагноз „постковидный синдром“ появился в октябре прошлого года, причем было такое название „долгий ковид“. Это название пришло к нам из соцсетей. <…> Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть. Если какой-то анализ не вернулся к норме после выписки из стационара, то доктор посоветует, через сколько и какой анализ сдать. Дома можно иметь пульсоксиметр и смотреть сатурацию», — рассказала Лоцманова.

По ее словам, не стоит увлекаться компьютерной томограммой, хотя иногда люди выходят из больницы с остаточным поражением легких. Лоцманова подчеркнула, что это не повод требовать КТ при выписке.