Кардиолог объяснил опасность регулярного недосыпа

Нерегулярный сон может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению. Об этом рассказала газете «Известия» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева.

По ее словам, в XX веке врачи считали, что нормальная протяженность ночного сна составляет восемь часов, но современные исследования показали, что для большинства людей достаточно спать 6,5–7,5 часа в сутки.

«Многие исследования показали, что регулярный сон менее шести часов в сутки увеличивает риск развития артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета, общий сердечно-сосудистый риск», — отметила медик.

Она добавила, что те, кто в будни спал менее шести часов в день, но отсыпался в выходные, показали более хороший результат, чем те, кто на протяжении всей недели спал меньше шести часов.

Кардиолог заявила, что необходимость более длительного сна может быть сигналом о сердечно-сосудистой патологии, депрессии или эндокринного расстройства.

«То есть нет необходимости ограничивать себя во сне и думать, что это полезно для здоровья. Скорее, если вы отмечаете, что для отдыха и восстановления сил требуется значительно больше времени, чем обычно, если вы чувствуете постоянную сонливость, усталость, слабость, это повод обратиться к специалисту», — заключила врач.

Ранее онколог Михаил Давыдов перечислил три признака рака легких. Одним из них является одышка.