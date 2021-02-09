Кардиолог объяснил, чем опасны сосудосуживающие капли для носа

Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в беседе с сайтом телеканала «Звезда» объяснил, чем опасны для здоровья сосудосуживающие назальные капли.

Специалист отметил, что злоупотребление этими средствами может привести к проблемам с сердцем. По его словам, лучше найти им замену или вовсе отказаться от капель.

«Сосудосуживающие средства, которые интраназальные, то есть то, что закапывают в носовые ходы… это, безусловно, не то чтобы опасно, это небезвредно, скажем так. Дело в том, что эти средства, они способны спровоцировать сужение сосудов не только носовых ходов, но и, распространяясь в эти носовые ходы, обильно их кровоснабжать», — пояснил медик.

В итоге вещество быстро распространяются по всему организму. Хорошев уточнил, что капли для носа могут действовать на сердце раздражающе. Дело в том, что в правом предсердии располагается синусовый узел, который является провокатором всех движений сердечной мышцы. Если постоянно пользоваться такими препаратами, велика вероятность, что собьется ритм сердцебиения. Это грозит появлением артериальной гипертензии.