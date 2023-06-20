Здоровье 20 июня 2023, 19:09 Кардиолог Новикова: физическая активность предотвратит развитие гипертонии

Читать 360tv в

Одним из главных факторов появления артериальной гипертензии является малоподвижный образ жизни. Предотвратить развитие гипертонии поможет физическая активность, сообщила врач-кардиолог Татьяна Новикова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, рискам возникновения болезни особенно подвержены люди, которые большую часть дня проводят в сидячем положении за компьютером. Также фактором фактором развития гипертензии может стать курение.

Реклама

Врач отметила, что для профилактики заболевания необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни.