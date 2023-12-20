Здоровье 20 декабря 2023, 19:17 Кардиолог Ньюби: отеки в области лодыжек указывают на проблемы с сердцем

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Визуально заметные отеки в области лодыжек могут сигнализировать о развитии сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом рассказал кардиолог центра передовых исследований Британского кардиологического фонда Дэвид Ньюби в беседе с Daily Mirror.

По словам специалиста, это связано с тем, одна или две нижние камеры сердца перестают нормально перекачивать кровь. При таком нарушении жидкость может скапливаться не только в ногах, но и в брюшине и легких.

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Врач также добавил, что сердечно-сосудистые заболевания могут вызывать боли в спине, животе, руках и ногах, сообщил сайт kp.ru.