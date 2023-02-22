Здоровье 22 февраля 2023, 13:41 Кардиолог Николь Бхаве раскрыла возможные причины боли в груди

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Боль в груди может говорить не только о сердечном приступе, но и о других проблемах. Об этом «Ридусу» рассказала кардиолог из сердечно-сосудистого центра имени Франкеля при Мичиганском университете Николь Бхаве.

По ее словам, у боли в груди есть три основные причины. Во-первых, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда желудочный сок попадает в пищевод. Особенно боли усиливаются, если человек ложится.

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Вторая вероятная причина — в перенапряжении мышц и суставов. Она может возникнуть из-за сильного кашля или чрезмерно интенсивной тренировки. Также человек может почувствовать боль в груди при панической атаке.

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«Во время приступа паники, у вас может резко усилиться сердцебиение, а это связано с давлением в груди и затрудненным дыханием», — сказала Николь Бхаве.