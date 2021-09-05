Кардиолог назвал способ снизить риск сердечных заболеваний у детей

Предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей во взрослом возрасте помогает привитый с детства правильный образ жизни: регулярные занятия спортом и правильное питание. Об этом рассказала научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, детский кардиолог Анна Котова.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свыше 80% подростков сталкиваются с нехваткой физической активности, отметила Котова. Ее слова привел ТАСС.

Так, в 2016 году избыточным весом или ожирением страдали 340 миллионов детей и подростков в возрасте от пяти до 19 лет. По мнению кардиолога, причина сложившейся ситуации связана с массовым увлечением гаджетами.

«Лучший способ снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний — это максимально правильное питание, отказ от ежедневного употребления фастфуда и полуфабрикатов, досаливания еды», — отметила Котова.

Чтобы увеличить физические нагрузки, рекомендовано найти любимый спорт. Если это не удается, то следует заниматься ходьбой после занятий. По словам кардиолога, нужно стремиться к десяти тысячам шагов четыре раза в неделю. Ежедневное питание у детей должно быть сбалансированным, отметила Котова, а сон достаточным и крепким. Для того, чтобы соблюсти последний пункт, за два часа до сна нужно убирать гаджеты.

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