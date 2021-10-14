Кардиолог назвал симптомы, требующие немедленно посетить врача

Заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М. В. Ломоносова, врач-аритмолог Андрей Ардашев рассказал о симптомах, при которых нужно срочно обращаться к кардиологу. Информацией, которая поможет сохранить здоровье и даже жизнь доктор поделился с агентством «Прайм».

По словам специалиста, самые опасные симптомы, при которых посещение врача точно нельзя откладывать, следующие: боль в затылке и сердце (будто его «взяли в ладонь и сжимают», непереносимость физических нагрузок, постоянно повышенное давление, головокружение, потеря сознания или ощущение, что вот-вот его потеряешь.

«Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти „сухим“ будет суждено далеко не каждому», — предупредил специалист.

Он также посоветовал независимо от симптомов и общего состояния здоровья посещать кардиолога и делать ЭКГ не реже раза в год.