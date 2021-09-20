Кардиолог назвал симптомы болезней сердца

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о симптомах воспалений сердца. Речь идет о эндокартдите и миокардите.

Врач пояснила, что конкретных симптомов может не быть, а болезнь проявляется в общем ухудшении самочувствия. При этом страдают этими болезнями зачастую молодые люди.

«Специфических жалоб нет. Это может быть выраженная слабость, усталость, утомляемость, одышка, субфебрильная температура, изменяются показатели крови. Инфекционный эндокардит имеет много различных масок. Он может быть с неврологической симптоматикой», — сказала Козлова.

Она добавила, что при затяжной инфекции с высокой температурой нужно сделать ЭКГ и УЗИ сердца, чтобы исключить эти болезни.

Ранее Козлова рассказала, какие категории людей наиболее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Особую внимательность следует соблюдать людям с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.