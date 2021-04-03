Кардиолог назвал продукты, которые полезны для сердца

Кардиолог Юрий Кремнев рассказал, какие продукты полезны для сердечно-сосудистой системы. Он отметил, что средиземноморская диета положительно влияет на здоровье.

Об этом сообщил RT. По словам врача, морепродукты обязательно должны быть в рационе. Также в него стоит включить оливковое масло и зелень.

Кремнев отметил, что не стоит злоупотреблять креветками, осетром и икрой, так как в этих продуктах много холестерина. То же самое касается свинины, жирных сортов молока, сметаны и творога, сливочного масла.

«Если взять яйцо, то в одном желтке две суточные нормы холестерина (200 мг). Если съесть яичницу из трех яиц, поглощается недельная норма холестерина», — рассказал он и добавил, что много холестерина еще содержится в сыре.

Также эксперт рассказал, что необходимы физические нагрузки. В первую очередь не силовые тренировки, а кардио. Например, ходьба, бег, плавание.

«То есть те же прогулки, но какие-то участки (по три-пять минут) надо идти ускоренным шагом, чтобы была нагрузка на сердце, на легкие, чтобы эти органы тренировались», — пояснил Кремнев.