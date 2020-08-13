Кардиолог назвал признаки приближающейся смерти

Приближение смерти можно определить по некоторым признакам. Все они характерны для проблем с сердечно-сосудистой системой.

Первые признаки могут появиться уже за 10-15 дней до смерти. Человека должны насторожить частые потери сознания, одышка, расширенные зрачки, рассказал врач-кардиолог Анатолий Трифонов. Его слова передает Газета.ru. Кроме того, к опасным симптомам можно отнести недомогание, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица и бледную кожу тела.

При этом несколько симптомов могут говорить о серьезной сердечной недостаточности, которая приведет к летальному исходу уже через 1,5-2 часа. По словам Трифонова, это судороги, холодные руки и ноги, синюшный цвет кожи лица, пена изо рта.

Ранее врач-диетолог рассказала, как не отравиться невидимой плесенью на продуктах. Те, у кого хорошо работает желудочно-кишечный тракт, могут не волноваться: все закончится легким послаблением. Тяжелее придется детям и тем, кто страдает от болезней желудка. Поэтому лучше выбрасывать целиком продукты, на которых есть даже маленький заплесневелый участок.