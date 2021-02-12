Кардиолог назвал правила укрепления здоровья сердца в пандемию

Врач-кардиолог Нана Погосова объяснила, как укрепить здоровье сердца в период распространения коронавирусной пандемии, написал сайт ToDay News Ufa.

Довольно часто СОVID-19 дает осложнения именно на сердце, поэтому особенно важно беречь его, обращая внимание на свой рацион. В личное меню стоит включить рыбу, предпочтение лучше отдавать жирным сортам. Еще нужно каждый день съедать не менее 500 граммов овощей и фруктов.

Помимо прочего, здоровье сердца и сосудов улучшает употребление бобовых, так как они содержат много клетчатки, витаминов и растительных белков. Если есть их регулярно, в организме снизится уровень «плохого» холестерина и сахара в крови. Еще организм должен получать сложные углеводы, которыми богаты крупы, кукуруза, хлеб и фрукты.

Не следует есть позже чем за два часа до сна. В противном случае увеличивается риск развития ожирения.