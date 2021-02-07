Кардиолог назвал основные причины инфаркта у молодых

«Неравнозначное питание, которое далеко от здоровой пищи. Режим труда и отдыха, который они соблюдают: посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза», — отметил врач.

По словам Конева, все процессы образования атеросклероза происходят не в сердечно-сосудистой системе, а в печени и кишечнике. Поэтому наладить питание необходимо в первую голову.

Физические нагрузки и правильное соотношение работы и отдыха, по его словам, позволят избежать проблем со здоровьем. Врач отметил, что в идеале для профилактики инфаркта надо жить у моря. Именно там, по его словам, все обменные процессы будут протекать максимально правильно.

Ранее британский профессор Адам Тейлор предупредил, что предвестниками инфаркта могут быть боли в груди и липкий налет на зубах.