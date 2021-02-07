facebook_pixel
    07 февраля 2021, 13:27

    Кардиолог назвал основные причины инфаркта у молодых

    Андрей Иванов

    Неправильное питание, отсутствие движения и нарушенный режим — основные причины инфаркта в молодом возрасте. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно придерживаться средиземноморской диеты, заняться спортом и выровнять баланс труда и отдыха. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.
    Кардиолог назвал основные причины инфаркта у молодых

    «Неравнозначное питание, которое далеко от здоровой пищи. Режим труда и отдыха, который они соблюдают: посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза», — отметил врач.

    По словам Конева, все процессы образования атеросклероза происходят не в сердечно-сосудистой системе, а в печени и кишечнике. Поэтому наладить питание необходимо в первую голову.

    Физические нагрузки и правильное соотношение работы и отдыха, по его словам, позволят избежать проблем со здоровьем. Врач отметил, что в идеале для профилактики инфаркта надо жить у моря. Именно там, по его словам, все обменные процессы будут протекать максимально правильно.

    Ранее британский профессор Адам Тейлор предупредил, что предвестниками инфаркта могут быть боли в груди и липкий налет на зубах.