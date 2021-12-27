Кардиолог назвал неожиданные последствия отказа от курения

Врач-кардиолог и психотерапевт Анна Кореневич рассказала о неожиданных последствиях отказа от курения. Тем, что может произойти, она поделилась в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале.

Один из зрителей спросил, почему у него появились проблемы с давлением и пульсом после отказа от курения. Кореневич ответила, что часто люди курят из-за повышенной тревожности, потому что никотин ее подавляет.

«Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем», — объяснила врач.

Кардиолог отметила, что бороться с этим нужно с помощью снижения уровня тревожности, в чем может помочь спорт или другая физическая активность. Врач подчеркнула, что никакого вреда в резком бросании курения для организма нет. Напротив, лучший способ бросить курить — это бросить курить быстро. Она напомнила, что уже через год после отказа от никотина бросившие курить люди сильно снижают для себя риск инсульта или инфаркта.