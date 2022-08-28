Кардиолог назвал неочевидный признак инфаркта миокарда

Головокружение — это не очень очевидный симптом обширного инфаркта миокарда с понижением артериального давления. Этот признак возникает не очень часто, сообщил Ura.ru врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев.

«Головокружение — это отражение падения артериального давления. Если инфаркт обширен и повреждения миокарда большие, то он неизбежно сопровождается падением артериального давления, которое вызывает головокружение», — пояснил Конев.

В первую очередь нужно обратить внимание на боль, которая возникла за грудной клеткой. Кардиолог рассказал, что с первого описания инфаркта миокарда в 1772 году многое изменилось.

«Появилась безболевая форма инфаркта миокарда, аритмическая форма инфаркта миокарда, то есть, он проявляется только нарушением ритма, но не стоит это выносить на общую информацию. Достаточно будет того, чтобы человек опасался болей сжимающего характера за грудиной», — отметил врач.