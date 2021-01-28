Кардиолог назвал малоизвестный симптом инфаркта

Он уточнил, что это абдоминальный вариант, при котором поражена стенка сердца, расположенная близко к диафрагме. В этом случае его симптомы похожи на пищеварительные проблемы.

«И если там происходит некроз, то есть инфаркт миокарда, то возникает эта симптоматика. Это совершенно не бытовая информация, медицинская. Многие врачи об этом не знают», — заключил врач.

От боли в позвоночнике могут помочь растягивающие упражнения. Одно из них показали в программе «Жить здорово».

Ведущая передачи Елена Малышева продемонстрировала, как можно расслабить мышцы спины и шеи. В результате, по словам невролога Дмитрия Шубина, отек и воспаление становятся меньше, и боль должна отступить.

Для выполнения упражнения нужно потянуть голову к плечу, не поворачивая ее. Затем повторить то же самое с другим плечом. Важно при этом не крутить головой в сторону. Для максимального эффекта рекомендуется расслабить мышцы лица. Также можно помогать себе рукой.