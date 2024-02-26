Здоровье 26 февраля 2024, 14:22 Кардиолог назвал лучшую тренировку для сердца Lenta.ru: кардиолог Соколов назвал быструю ходьбу лучшей кардиотренировкой Freepik

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Кардиолог из клиники академика Ройтберга Денис Соколов назвал быструю ходьбу, особенно по наклонной поверхности, лучшим вариантом кардиоупражнений. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Эксперт выделил быструю ходьбу среди других видов физических нагрузок благодаря ее многочисленным преимуществам для здоровья обычного человека. Она доступна в любом месте — будь то парк, стадион или район вокруг дома — и не требует специальных условий или подготовки.

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Быстрая ходьба способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению кровообращения, стабилизации уровня сахара в крови и повышению качества сна.

Для увеличения эффективности тренировок Соколов порекомендовал включать ходьбу в гору. Такой вид нагрузки особенно благотворно влияет на сердце. Важно подбирать интенсивность нагрузки индивидуально, избегая переутомления. При появлении головокружения, одышки или чрезмерного учащения пульса следует замедлить темп.

Врач также отметил, что ходьба хорошо сочетается с плаванием. Регулярное посещение бассейна эффективно укрепляет сердечно-сосудистую систему, при этом снижая нагрузку на суставы.

Соколов подчеркнул, что для поддержания здоровья достаточно совершать семь получасовых активных прогулок в неделю.

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