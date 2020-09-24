Кардиолог назвал главную причину высокой смертности у мужчин от COVID-19

Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто в рамках пресс-конференции, посвященной проблеме сердечно-сосудистых заболеваний рассказал о главной причине высокой смертности у мужчин старше 40 лет от коронавируса.

Отмечается, что около 20–30% госпитализированных пациентов с СОVID-19 сразу отправляют в реанимацию. Врач пояснил, что инфекция особенно опасна для людей с больным сердцем, пишет Life.

«За короткое время мы поняли, что сердечно-сосудистые заболевания являются одним из неблагоприятных факторов течения в том числе и легочной инфекции при коронавирусном заболевании», — пояснил специалист.

На пресс-конференции были обнародованы результаты исследования, которое прошли около 106 тысяч россиян. Их возраст по паспорту составил 42 года. Средний возраст сердца участников опроса оценили в 46 лет. У мужчин сердце примерно на 4,8 года было старше фактического возраста. У женщин — на 3,9 года. Это объясняет то, что COVID-19 несет больше опасности для представителей мужского пола.