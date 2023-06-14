Здоровье 14 июня 2023, 19:45 Кардиолог Напалков рассказал, что гипертонию нельзя вылечить народными средствами

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Если у человека повышенное давление, то нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильное лечение, народными средствами от гипертонии избавиться нельзя. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Сеченовского Университета, кардиолог Дмитрий Напалков.

Он подчеркнул, что после 40 лет нужно обязательно регулярно обследоваться и следить за показателями давления. При частом повышении необходимо обратиться к специалисту. Потому что сбить давление можно лишь медикаментозно.

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«Если это незначительное повышенное давление в пределах нормы, я плохо чувствую, но давление 130, а у меня давление 120, можно полежать с закрытыми глазами и расслабиться. А если это серьезное повышение до цифр 160, выше и так далее, то надо обращаться к врачу, самостоятельно лечиться нельзя», — отметил кардиолог.

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