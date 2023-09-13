Здоровье 13 сентября 2023, 16:59 Кардиолог Морзаева рассказала, что сосуды в глазах могут лопнуть из-за высокого давления или сильного кашля

Читать 360tv в

Небольшие точечные покраснения в глазах обычно появляются, когда лопаются сосуды, а это может произойти по ряду причин. Об этом Life рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Юлия Морзаева.

По ее словам, чаще всего сосуды лопаются от сильного напряжения. Оно может быть вызвано высоким давлением, сильным кашлем или чиханием. Также субконъюнктивальные кровоизлияния часто бывают у тех, кто страдает диабетом, гипертонией или нарушением свертываемости крови.

Реклама

Если сосуды лопаются постоянно, стоит начать следить за своим давлением. Если она высокое, нужно немедленно обратиться к врачу, чтобы не допустить инфаркта, инсульта и других заболеваний.

Авторы: