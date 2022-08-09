Кардиолог Молчанова объяснила, как бороться с плохим самочувствием при резкой смене погоды

Врач-кардиолог Ольга Молчанова дала советы россиянам, как смягчить состояние организма при резких перепадах атмосферного давления. Об этом она сообщила изданию Life.

По словам медика, особую внимательность нужно проявлять тем людям, которые страдают хроническими заболеваниями, в особенности сердечно-сосудистыми, написало utro.ru.

«Если давление снизится, нужно просто полежать. Особенно хорошо, если ноги положить на подушку. У кого повышается давление, я не советую принимать дополнительные препараты. Дело в том, что ухудшение состояния связано с повышенной тревожностью, поэтому эту тревогу нужно успокоить. Можно принять успокоительные, сделать чай с мятой, дыхательные упражнения», — добавила специалист.

Молчанова отметила, что если состояние резко ухудшается, необходимо вызвать скорую помощь.