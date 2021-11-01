Кардиолог Минздрава рассказал о рисках для сердца после COVID-19

Риск того, что коронавирус повлияет на работу сердечной мышцы и ее состояние, достаточно высок для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системой. Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов рассказал ТАСС, что шанс повреждения миокарда после тяжелой формы СОVID-19 достигает 40%.

Специалисты рассказывали СМИ о самых разных последствиях перенесения COVID-19. Коронавирус может «ударить» почти по любым системам в организме человека. Переболевшие ковидом могут начать лысеть из-за проблем с кровоснабжением и гормонами.

Еще один вид необычных долгосрочных последствий болезни — покраснения на коже и аллергия. Также часто после ковида врачи отмечают у пациентов психологические проблемы: тревожность, депрессию, усталость и боли во всем теле.

При этом такие симптомы были замечены в основном у молодых пациентов. Они жаловались на нарушения сна и снижение трудоспособности. Врачи сообщали о своем интересном наблюдении на этот счет: постковидный синдром особенно настигал тех, кто перенес заболевание в легкой форме, дома.