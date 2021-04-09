Кардиолог Минздрава назвал признаки надвигающегося тромбоза

Главный кардиолог Минздрава РФ Юрий Беленков рассказал о четырех основных признаках надвигающегося тромбоза. Об этом член-корреспондент РАН сообщил «Вечерней Москве».

Тромбоз зачастую застает пациента врасплох. Один из признаков приближающегося заболевания — очень сильная головная боль. Кроме того, происходит нарушение симметрии лица — например, если носогубная складка увеличивается с одной стороны. Третий тревожный звоночек — это спутанность речи. Об угрозе может говорить онемение конечностей или паралич. Также еще одним симптомом является ухудшение или потеря зрения.

Беленков отметил, что общий спектр симптомов достаточно широкий.

«От легкого состояния, похожего на потерю сознания, когда человека разок мотануло и он вскоре очнулся, до паралича всех конечностей», — сказал кардиолог.

Факторов, свидетельствующих о приближении тромбоза, немало. Главное, это определить диаметр и местонахождение сосуда, который может быть закупорен. Вовремя обнаружить тромб бывает непросто, и зачастую здесь приходится полагаться на крупное везение.

Ученые в США ранее поставили под сомнение связь тромбозов и тяжелой формы COVID-19.