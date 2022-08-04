Кардиолог Мацкеплишвили посоветовал быть осторожными с сердечными лекарствами в жару

Руководитель отдела кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Медицинского центра МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили рассказал, почему принимать лекарства от сердца в жаркую погоду надо очень аккуратно. Об этом написал Ura.ru.

По словам медика, в жаркие дни передозировка лекарств или отмена приема могут привести к осложнениям.

«Нужно проявлять особую аккуратность при приеме лекарств, разжижающих кровь. Их эффект, в большинстве случаев и в отличие от других кардиологических препаратов, субъективно ощутить практически невозможно, а чрезмерное сгущение крови при их отмене, равно как и их передозировка, могут привести к непоправимым осложнениям», — объяснил Мацкеплишвили.

Он добавил, что в жару также следует соблюдать баланс жидкости. Нередко мочегонные препараты являются основным компонентом лечения артериальной гипертензии или сердечной недостаточности.