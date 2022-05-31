Кардиолог Маршинцева рассказала о диагнозе, от которого умерла балерина Лазарева

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, что такое «внезапная сердечная смерть», которая произошла с балериной Алесей Лазаревой, передала «Вечерняя Москва».

Она пояснила, что это означает неожиданную остановку сердца без каких-либо причин или предпосылок. Часто человек не имеет каких-либо заболеваний и вскрытие никак не проясняет ситуацию.

«Человек умирает, а никто не может сказать, от чего», — заключила Маршинцева.