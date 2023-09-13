13 сентября 2023, 16:57
Кардиолог Маршинцева посоветовала метеозависимым людям правильно питаться во время магнитных бурь
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с изданием «Москва 24» порекомендовала метеозависимым людям во время магнитных бурь соблюдать правильное питание и отнестись к своему здоровью более внимательно.
По ее словам, люди в возрасте в этот период могут ощутить скачки артериального давления и другие неприятные симптомы.
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«Может быть слабость, они говорят, что „нет сил“, могут быть изменения в артериальном давлении как в сторону снижения, так и повышения», — отметила Маршинцева.
Ранее специалисты Пермского политехнического университета предупредили о трехдневной магнитной бури, начиная с 13 сентября.
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Магнитные бури
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