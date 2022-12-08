08 декабря 2022, 15:02
Кардиолог Маршинцева посоветовала быть осторожными с препаратами для разжижения крови
Бесконтрольный прием препаратов для разжижения крови — антикоагулянтов — может спровоцировать внутреннее кровотечение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
Многие люди принимают такие препараты при тромбозе и коронавирусе для уменьшения свертываемости крови.
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«Если человек увеличивает дозы или не контролирует применение, этот препарат накапливается и может вызывать кровотечение», — сообщила кардиолог.
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Перед тем, как начинать принимать такие препараты, стоит проконсультироваться с лечащим доктором, добавила Маршинцева.
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