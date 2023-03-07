Здоровье 07 марта 2023, 13:06 Кардиолог Мария Скуратова напомнила о влиянии наркотиков и алкоголя на здоровье сердца

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Нездоровый образ жизни, а также увлечение психоактивными веществами сильно бьют по здоровью сердца. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на sovainfo.ru.

Как рассказала главный внештатный кардиолог минздрава Самарской области Мария Скуратова, многие пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы ведут образ жизни, далекий от здорового. В частности, злоупотребляют табаком и алкоголем или являются наркоманами.

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Запрещенные вещества вызывают гипертонию и провоцируют сбои в ритме. В итоге такие перепады могут спровоцировать остановку сердца и последующую смерть.

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