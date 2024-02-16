Здоровье 16 февраля 2024, 15:58 Кардиолог Малев назвал генетическую предрасположенность причиной повышенного давления

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Генетическая предрасположенность и наследственные факторы считаются одними из главных причин повышенного артериального давления. Об этом сообщил кардиолог, доктор медицинских наук Эдуард Малев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, у 40% людей повышение давления протекает бессимптомно. Опасность заключается в том, что неконтролируемая гипертоническая болезнь может спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы.

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«Высокое давление — не просто цифры на тонометре. Это то, с какой силой нагнетается кровь в наши органы. И органы от этого страдают», — отметил Малев.