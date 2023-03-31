Здоровье 31 марта 2023, 14:14 Кардиолог Макарочкина рассказала о причинах постоянной сонливости

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Хроническое чувство сонливости в большинстве случаев указывает на дефицит необходимых витаминов в организме. Об этом рассказала врач-кардиолог Наталья Макарочкина сайту E1.ru.

По словам специалиста, сонливость обостряется с наступлением весны, когда организм ослаблен. Также человека может в клонить в сон из-за недостка кислорода в помещении, в таком случае следует регулярно его проветривать.

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Как сообщил сайт «Экономика сегодня», сонливость может указывать на дефицит витаминов D и В.