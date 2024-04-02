Здоровье 02 апреля 2024, 15:07 Кардиолог Львовская посоветовала не пить больше трех чашек кофе в день

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Здоровый человек без проблем с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой может позволить себе без вреда для организма пить до трех чашек кофе в день. Об этом телеканалу «Санк-Петербург» рассказала терапевт и кардиолог Виктория Львовская.

По ее мнению, одна чашка бодрящего напитка не повредит никому. Напротив, даже положительно скажется на самочувствии и запустит систему детокса. Что же касается вида кофе, то пить зерновой или растворимый, человек должен решить сам.

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«В растворимом кофе есть и оргкислоты, и аминокислоты, и витамины группы В, и магний, поэтому в умеренных количествах он будет действительно улучшать состояние здоровья», — отметила врач.

В зерновом меньше алкалоидов и теобромина, добавила Львовская.

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