Кардиолог Львовская объяснила, на что может указывать потливость ладоней

Сильная потливость ладоней может указывать на гиперфункцию щитовидной железы, при которой вырабатывается много гормонов и ускоряется обменный процесс. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-кардиолог Виктория Львовская.

Медик отметила, что на сбои в работе щитовидной железы также могут указывать сухие бледные ладони.

«Сухие бледные ладони указывают на снижение функции щитовидной железы. Если у вас шелушится кожа на руках, то скорее всего вы страдаете от недостатка витаминов, в частности D и А. Более того, у вас может быть повышено содержание сахара в крови. Иногда таким образом проявляется кожное заболевание экзема», — процитировало слова врача РИА ФАН.

В том случае, если ладони увеличились в размерах, может идти разговор о наличии опухоли в гипофизе. А тремор пальцев рук может сообщать о неврологических нарушениях, резюмировала Львовская.