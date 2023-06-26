26 июня 2023, 18:54
Кардиолог Львовская: анализ на калий снизит риски развития болезней сердца
В летний сезон из-за высоких температур повышаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Предупредить их поможет анализ на уровень калия в организме, сообщила врач-кардиолог Виктория Львовская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, этот анализ необходимо сдавать минимум раз в год в профилактических целях. Именно калий отвечает за уровень артериального давления.
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Врач также порекомендовала заменить натриевую соль на соль с содержанием калия, это станет отличной профилактикой гипертонии.
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