Здоровье 26 июня 2023, 18:54 Кардиолог Львовская: анализ на калий снизит риски развития болезней сердца

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В летний сезон из-за высоких температур повышаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Предупредить их поможет анализ на уровень калия в организме, сообщила врач-кардиолог Виктория Львовская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, этот анализ необходимо сдавать минимум раз в год в профилактических целях. Именно калий отвечает за уровень артериального давления.

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Врач также порекомендовала заменить натриевую соль на соль с содержанием калия, это станет отличной профилактикой гипертонии.