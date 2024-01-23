Здоровье 23 января 2024, 16:08 Кардиолог Лобжанидзе: регулярные пешие прогулки предотвратят риск инфарктов

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Регулярные прогулки на свежем воздухе поддержат здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвратят риски развития инфаркта. Об этом сообщила врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе сайту kp.ru.

По словам специалиста, ходьба снизит уровень холестерина и сахара в крови. Также прогулки поспособствуют снижению стресса и улучшению эмоционального состояния. В день необходимо ходить минимум 30 минут, отметила Лобжанидзе.

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Для профилактики болезней сердца врач также посоветовала придерживаться здорового питания и отказаться от вредных привычек.