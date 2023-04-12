Здоровье 12 апреля 2023, 12:41 Кардиолог Кулакова: недосыпы могут стать причиной тахикардии

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Тахикардия, которая сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений от 90 ударов в минуту, может возникать из-за недосыпов и нервных напряжений. Об этом сообщила кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, причинами тахикардии также могут стать обильный прием пищи и повышение температуры в окружающей среде.

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Для снятия приступа врач посоветовала выпить стакан холодной воды, умыться и положить мокрую тряпку на лоб. Кроме того, при тахикардии следует лечь и расстегнуть одежду, тем самым освободив грудную клетку и шею.