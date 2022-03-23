Кардиолог Козлова напомнила, как точно измерить давление

Кардиолог Ольга Козлова напомнила, что результаты тонометра могут быть неточными, если неправильно проводить всю процедуру измерения давления. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным сайта «Русская планета», перед тем как мерить давление, надо отдохнуть около пяти минут. В процессе следует сесть, расслабиться, не скрещивая ноги и облокотившись на спинку стула. Телевизор и другие приборы в комнате следует выключить. Манжету тонометра следует расположить выше локтя на пару сантиметров.