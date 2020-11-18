Кардиолог: коронавирус влияет на работу мозга
Он уточнил, что при инфекции часто возникает недостаток кислорода в крови. Соответственно, мозг тоже страдает от дефицита.
«Влияет ли он на функцию мозга? Конечно да. Один из факторов — это гипоксия, недостаток кислорода в крови, значит, недостаток поступления крови к мозгу», — пояснил Беленков.
Эксперт уточнил, что о точных последствиях вируса для организма пока точно ничего не известно.
«С точки зрения длительного наблюдения у нас опыта большого по СOVID-19 нет», — рассказал он.
Также Беленков напомнил, что любые хронические заболевания являются фактором, при котором вероятность тяжелого течения заболевания больше. И напомнил, что возросла смертность от коронавируса среди молодых людей.
«Все хронические заболевания — ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония — факторы, которые могут привести к ухудшению ситуации», — пояснил он.