Здоровье 24 мая 2023, 17:17 Кардиолог Кореневич: своевременное обращение к врачу продлит жизнь пациентов с болезнями сердца

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Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут продлить жизнь благодаря своевременному обращению за медицинской помощью. Об этом сообщила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич «Российской газете».

По словам специалиста, продолжительность жизни людей с болезнями сердца напрямую зависит от образа жизни. Так, для улучшения здоровья необходимо отказаться от всех вредных привычек.

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Как сообщил сайт Neva.Today,также пациентам с заболеваниями сердца очень важно контролировать уровень стресса.