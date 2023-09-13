Здоровье 13 сентября 2023, 16:37 Кардиолог Кореневич рекомендовала отказаться от быстрых углеводов и красного мяса после инфаркта

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После инфаркта стоит гораздо внимательнее относиться к своему рациону, в частности, исключить быстрые углеводы, красное мясо и трансжиры. Об этом Neva.Today рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анны Кореневич.

Она посоветовала убрать из меню белый рис, картошку, консервы, макароны и маргарин. Также стоит сократить потребление соли и избегать продуктов с пальмовым маслом. Врач посоветовала переходить на правильное питание постепенно, чтобы не сорваться из-за слишком сильных ограничений.

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