Кардиолог Кореневич рекомендовала отказать от спреда

Кардиолог Анна Кореневич рассказала о вреде аналога сливочного масла — спреда. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она уточнила, что сливочное масло тоже не стоит есть в больших количествах, особенно тем, у кого высокий уровень холестерина. Но спред еще вреднее.

«Потому что эти спреды — по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Категорическое нет продукту, вообще исключите его из своего рациона раз и навсегда», — рассказала врач.

Она добавила, что стоит избегать и полуфабрикатов, которые сделаны на основе этого продукта. Она дешевле, но тоже вредны для здоровья.

Ранее врач-нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, что рыба обязательно должна быть включена в рацион, поскольку в ней содержатся незаменимые жирные кислоты Омега-3. При этом готовить рыбу лучше всего со сливочным маслом. Он отметил, что такое блюдо полезно всем, у кого к нему нет противопоказаний. Оно повышает иммунитет.

Покупать лучше свежую, а не мороженную рыбу, а также не замораживать повторно, не хранить в полиэтилене и в вакуумных упаковках., уточнил врач.