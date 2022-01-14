Кардиолог Кореневич рассказала, как «помочь» лекарствам работать

При лечении болезни помимо приема лекарственных препаратов необходимо следить за своим психологическим комфортом, считает врач-кардиолог Анна Кореневич. Мнением специалиста поделилось ИА Nation News.

Кореневич объяснила, что при приеме лекарств люди часто беспокоятся о том, какой препарат лучше и поможет ли он. Уровень стресса может препятствовать выздоровлению. Особенно это актуально в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, необходимо правильно питаться и достаточно двигаться.

«Если соблюдать эти правила, то и лекарства будут работать. Они все одобрены фармакологическими комитетами, кардиологическими обществами. И доктор имеет право назначать их в той или иной ситуации», — заявила Кореневич на своем YouTube-канале.