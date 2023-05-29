Здоровье 29 мая 2023, 17:01 Кардиолог Кореневич призвала россиян больше ходить, чтобы сохранить сердце здоровым

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Существует три главных фактора, которые крайне негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе и провоцируют заболевания. Об этом «Царьграду» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Коренев.

Она напомнила, что в лидерах причин болезни сердца — употребление алкоголя. На втором месте стоит курение. Эти распространенные вредные привычки провоцируют развитие целого ряда заболеваний.

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Как добавили «Народные новости», еще один важный фактор — малоподвижность. Врач отметила, что достаточно ежедневно выходить на прогулки, чтобы снизить риск болезней сосудов и сердца.

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