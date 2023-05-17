Здоровье 17 мая 2023, 13:54 Кардиолог Кореневич посоветовала сердечникам отказаться от вредных привычек и скорректировать питание

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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть внимательнее к своему здоровью, питаться сбалансировано и избавиться от вредным привычек. Об этом сайту «Доктор Питер» рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.

Она подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания остаются в лидерах по причинам смерти. Но на 70% здоровье человека зависит от него самого.

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Как добавили «Народные новости», регулярные занятия спортом, здоровое питание и отказ от вредных привычек помогут сохранить сердце и сосуды в порядке.

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