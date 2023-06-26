Здоровье 26 июня 2023, 15:59 Кардиолог Кореневич порекомендовала бросать курить постепенно

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Курильщики, которые резко отказываются от сигарет, могут в разы ухудшить ситуацию со здоровьем. Чаще всего из-за резкого отказа от курения страдаем сердце, сообщила «ФедералПресс» врач-кардиолог Анна Кореневич.

Человек, таким образом, провоцирует стресс в организме, а он влияет на работу органов.

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«Побуждая его отказаться от никотина, мы усиливаем этот стресс в несколько раз — это как лить бензин в огонь в надежде его потушить», — добавила медик.

В борьбе с вредными привычками надо установить причину, по которой человек берется за сигарету, заметила Кореневич.